Pedro Sánchez non ha introdotto il carcere per chi insulta l’Islam

La normativa vigente in Spagna riguarda l’odio e la discriminazione e non tutela una religione specifica

L’articolo Pedro Sánchez non ha introdotto il carcere per chi insulta l’Islam proviene da Open.

Una foto del premier spagnolo Pedro Sánchez, accompagnata da una frase in inglese, corre sui social e alimenta polemiche. Secondo il testo condiviso, chiunque insulti il profeta Maometto rischierebbe cinque anni di carcere in Spagna. Ma le cose non stanno così. Per chi ha fretta Non esiste alcuna dichiarazione di…

Read More