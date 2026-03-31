Kash Patel, il video del balletto dopo il leak degli hacker: perché è un falso

Il DOJ conferma l’attacco hacker contro Kash Patel, ma il video dell’uomo che balla circola dal 2020 e non lo riguarda

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Circola sui social un video che mostrerebbe il direttore dell’FBI Kash Patel intento a ballare dopo che un gruppo di hacker iraniani ha violato la sua Gmail. Sebbene il Dipartimento di Giustizia abbia confermato la reale intrusione informatica ai danni di Patel avvenuta a marzo 2026, la clip del balletto…

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