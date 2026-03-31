Dalle “allucinazioni” grafiche di Gemini al logo nascosto di Google: come un balletto su TikTok del 2023 è diventato un falso crimine di guerra creato con l’IA
L’articolo Il video fake della soldatessa IDF che calpesta una donna palestinese e il trucco usato dalla propaganda proviene da Open.
Circola il video di una soldatessa dell’IDF bionda che calpesta una donna palestinese a terra tra le risate dei presenti. La clip è in realtà un falso creato con l’Intelligenza Artificiale Gemini di Google. Analizzando i fotogrammi, emergono errori strutturali e la prova della manipolazione di un vecchio video di…