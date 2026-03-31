Haifa, il video dell’esplosione nella centrale elettrica: ecco perché è un fake

Circola il video di un’esplosione ad Haifa causata da un missile iraniano. Ma le immagini risalgono al 2015 e documentano un incidente in un impianto in Cina

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Circola un video di un’esplosione ad Haifa, in Israele, che sarebbe stata causata da un missile balistico lanciato dall’Iran. Le immagini, diffuse sui social per documentare i presunti danni alla centrale elettrica, sono in realtà un vecchio contenuto decontestualizzato che non ha nulla a che fare con il recente conflitto…

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