Durante il referendum in Crimea non ci furono 150 osservatori delle Nazioni Unite

A diffondere la narrazione nel 2026 è una clip con alcune dichiarazioni di Beppe Grillo del 2014

L’articolo Durante il referendum in Crimea non ci furono 150 osservatori delle Nazioni Unite proviene da Open.

Circola sui social un video del 2014 in cui Beppe Grillo, intervistato da Enrico Mentana durante la crisi ucraina, commenta il referendum in Crimea sostenendo che fosse stato osservato anche da «150 delle Nazioni Unite». Il filmato è autentico, ma l’affermazione sugli osservatori ONU non risulta corretta. Non è l’unica.…

Read More