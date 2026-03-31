Circola un video che mostrerebbe un attacco iraniano a Dubai, ma i dettagli svelano il bluff: ecco come l’intelligenza artificiale ha generato la clip falsa
L’articolo Dubai, il video dell’impianto di alluminio colpito da un missile iraniano? L’allucinazione dell’IA proviene da Open.
Circola un video che mostrerebbe un impianto di alluminio a Dubai in fiamme dopo essere stato colpito da un missile iraniano. Le immagini, riprese dal finestrino di un aereo, sono diventate virali, ma si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta Il video mostra un aereo…