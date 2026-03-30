Circolano post su un’ordinanza per le scuole chiuse il 31 marzo 2026. Si tratta di un titolo clickbait: il provvedimento riguarda solo Porto Cesareo.
L’articolo Scuole chiuse il 31 marzo 2026? I post fuorvianti e l’ordinanza che non riguarda tutta l’Italia proviene da Open.
Circola un’immagine sui social che annuncia le scuole chiuse per domani, 31 marzo 2026. Il contenuto, diffuso da diverse pagine Facebook la sera del 30 marzo, rimanda a un’ordinanza urgente firmata a causa dell’ondata di maltempo. Tuttavia, si tratta di un caso di disinformazione basata su clickbait: il provvedimento non…