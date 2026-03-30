Fondi Amatrice spariti? La verità sui 33 milioni donati ai terremotati

I documenti della Protezione Civile sulla ripartizione dei fondi tra le Regioni smentiscono la tesi dei 33 milioni spariti: ecco come sono stati spesi i soldi

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Circola un’immagine secondo cui i 33 milioni di euro destinati ai terremotati di Amatrice sarebbero spariti nel nulla. Il riferimento è alla raccolta fondi tramite sms solidali avviata dopo il terremoto del Centro Italia del 2016. Si tratta di una narrazione fuorviante: i fondi non sono svaniti, ma sono stati…

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