Netanyahu, la foto nello spogliatoio e il caffè: ecco perché l’immagine è un falso creato con l’AI

La teoria del complotto su Netanyahu morto si arricchisce di un nuovo capitolo: una foto nello spogliatoio di hockey. Ma lo scatto originale è di Kash Patel

L’articolo Netanyahu, la foto nello spogliatoio e il caffè: ecco perché l’immagine è un falso creato con l’AI proviene da Open. Circola sui social una nuova immagine di Benjamin Netanyahu in uno spogliatoio sportivo, usata per alimentare la teoria del complotto secondo cui il premier israeliano sarebbe morto e sostituito dall’Intelligenza Artificiale, un fake già smentito in un nostro precedente fact-check. La foto originale ritrae il direttore dell’FBI Kash Patel durante… Read More