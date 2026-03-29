La presunta dichiarazione del miliardario nasce da un account satirico su X
L’articolo Elon Musk vuole comprare OnlyFans per chiuderlo? Perché la notizia è una bufala proviene da Open.
Circola sui social, specialmente su X, un rumor secondo cui Elon Musk vorrebbe acquistare il sito OnlyFans per chiuderlo. La presunta notizia, che ha scatenato migliaia di reazioni, viene alimentata dalla recente scomparsa di Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma. Di fatto, si tratta di una bufala. Per chi ha fretta…