Trump e l’annuncio della Casa Bianca in un audio invertito: cosa dicono le foto pixellate dello staff

Tra foto sgranate di Donald Trump e JD Vance con uno smartphone e video riprodotti al contrario, la comunicazione della Casa Bianca diventa un rebus. Abbiamo decifrato l’audio

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Dopo i due strani e misteriosi video diffusi dagli account social della Casa Bianca, lo staff di Donald Trump pubblica una foto pixellata dove risulta riconoscibile lo stesso Presidente nello Studio Ovale. Mentre il web cerca di decifrarne il contenuti, vengono pubblicate ulteriori immagini simili e un nuovo breve video…

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