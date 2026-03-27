Stufe e caminetti vietati dall’Europa? Cosa prevede davvero la direttiva Ecodesign

Nessuno stop agli impianti già in uso: la direttiva Ecodesign riguarda solo i nuovi modelli

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Circolano delle immagini che riportano un testo molto diretto e “convincente”, nel quale si sostiene con certezza che «L’Europa vieta caminetti e stufe». Un testo allarmistico, che però non trova riscontro a livello europeo. Il tema, di fatto, è tutt’ora in discussione con le dovute precisazioni. Per chi ha fretta…

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