Kash Patel, la falla nella mail e le foto a Cuba: l’attacco hacker iraniano al capo dell’FBI

Dai sigari a Cuba ai documenti CIA: il gruppo iraniano Handala Hack viola la Gmail di Kash Patel. La ritorsione contro il capo dell’FBI dopo la taglia da 10 milioni

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Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare l’ennesima e gravissima crisi di sicurezza informatica che ha colpito direttamente i vertici delle istituzioni americane. Il gruppo di hacktivisti Handala Hack, ritenuto legato al Ministero dell’Intelligence dell’Iran (MOIS), ha violato l’indirizzo Gmail personale dell’attuale Direttore dell’FBI, Kash Patel. La rappresaglia contro l’FBI…

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