Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la “White House App”. Ecco la mossa di Trump

Dalla teoria dell’hacker al marketing: la nuova app come nuovo tassello nell’ecosistema mediatico del presidente americano

L’articolo Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la “White House App”. Ecco la mossa di Trump proviene da Open.

Il mistero della comunicazione della Casa Bianca è stato risolto, ed è più banale di quanto potevamo immaginare. I video criptici e le foto pixellate pubblicati sui social di Donald Trump servivano solo a lanciare la nuova “White House App“!. Dopo giorni di speculazioni su presunti attacchi hacker o errori…

Read More