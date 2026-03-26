Due clip, una rimossa dopo poche ore, mandano in tilt i social: dalla tesi dell’hacker e le teorie del complotto all’enigmatica strategia comunicativa dello staff di Donald Trump
L’articolo Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca: «Sta per essere lanciato?» proviene da Open.
I profili social della Casa Bianca sono finiti al centro di un mistero notturno dopo la pubblicazione di due video criptici che hanno scatenato ipotesi di un attacco hacker o di un nuovo teaser della comunicazione di Donald Trump. Le clip, una rimossa poco dopo la pubblicazione, mostrano inquadrature casuali…