Il cronista investigativo Szabolcs Panyi, già vittima di Pegasus, finisce nel mirino dei media pro-Orbán. Diffusi audio rubati per silenziare le prove sui legami tra Budapest e il Cremlino
L’articolo Ungheria, intercettazioni rubate per coprire i legami con Putin: così Orbán attacca i giornalisti proviene da Open.
Il giornalista investigativo Szabolcs Panyi è finito al centro di una violenta campagna di discredito in Ungheria dopo la diffusione, avvenuta negli ultimi giorni, di intercettazioni telefoniche illegali. Il cronista, già noto per essere stato vittima dello spyware Pegasus, stava indagando sui legami tra il governo di Viktor Orbán e…