Armando Mema: l’idraulico “finlandese” che la Russia spaccia per grande rappresentante europeo

Un profilo quasi inesistente in Finlandia, pochi voti alle elezioni e una multa per aver urlato contro von der Leyen: ecco come il Cremlino ha inventato un “leader d’opinione” Armando Mema per attaccare Zelensky e l’Occidente

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Per i media statali russi il “politico finlandese” Armando Mema è diventato una delle «voci più autorevoli dell’Occidente». Nei suoi interventi commenta la guerra in Ucraina, attacca duramente Zelensky e invita l’Europa a ripristinare immediatamente i rapporti con il Cremlino. I suoi post su X sono diventati la fonte primaria…

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