Netanyahu, il video al bar Sataf e il mistero dell’anello: ecco perché non è un fake AI

Tra ombre, bassa risoluzione e autofocus: l’analisi dei fotogrammi che smentisce la teoria del video di Netanyahu generato dall’intelligenza artificiale

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L’ultima frontiera dell’AIpocondria riguarda un video di Benjamin Netanyahu al bar The Sataf, vicino a Gerusalemme. Secondo diversi utenti, il premier israeliano sarebbe morto e i filmati diffusi sarebbero falsi generati con l’intelligenza artificiale. Il nuovo dettaglio incriminato? Un anello che sembrerebbe scomparire dalla mano sinistra in un video registrato…

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