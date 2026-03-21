Netanyahu morto e sostituito dall’AI? Cos’è la trappola dell’AIpocondria e come difendersi

Dal caso di Netanyahu con “sei dita” al video del cappuccino al bar: ecco cos’è l’AIpocondria che ci fa rifiutare la realtà e avvantaggia chi vuole mentire

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Fino a ieri il pericolo era credere a un falso generato dall’intelligenza artificiale. Oggi la minaccia è opposta e più insidiosa, dove non si crede più a ciò che è vero. È l’AIpocondria, un pregiudizio cognitivo che ci spinge a diagnosticare come “artificiale” qualunque contenuto digitale, anche quando è autentico…

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