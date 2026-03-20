Ilya Remeslo finisce in clinica psichiatrica dopo l’attacco a Putin: il giallo del blogger russo

Il media indipendente Sota riporta il ricovero di Ilya Remeslo all’ospedale Skvortsov-Stepanov. Il legale e blogger aveva definito il presidente un «criminale di guerra»

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L’avvocato e blogger russo Ilya Remeslo, per anni fedelissimo del Cremlino, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica a San Pietroburgo dopo aver attaccato duramente Vladimir Putin, definendolo «criminale di guerra» e «presidente illegittimo». Il caso, riportato dai media indipendenti russi, solleva nuovi dubbi sulla repressione del dissenso in Russia…

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