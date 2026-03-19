Remeslo, l’ex fedelissimo di Putin: «È un presidente illegittimo, un ladro e un criminale»

L’avvocato che perseguitava Navalny rompe col Cremlino e smentisce l’hackeraggio del suo canale Telegram. Ecco i 6 punti del manifesto contro Putin

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L’avvocato e blogger russo Ilya Remeslo, storico fedelissimo del Cremlino noto per le sue battaglie contro l’opposizione, ha pubblicato un lungo manifesto su Telegram dal titolo “Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Vladimir Putin“. Come riportato nel suo post, così come dal The Moscow Times, il manifesto si…

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