Netanyahu, il video del bar e il “giallo” dell’Intelligenza Artificiale. Il fact-checking

Ecco perché il video di Benjamin Netanyahu al bar The Sataf è reale

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Circola un video su X e Facebook che ritrae il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’interno di un bar nei pressi di Gerusalemme, il The Sataf, ma per migliaia di utenti si tratterebbe di un falso creato con l’Intelligenza Artificiale. Secondo la narrazione complottista, il video servirebbe a nascondere la morte…

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