Netanyahu al bar Sataf: perché il video non è del 2021

Dettagli visivi, date di inaugurazione e precedenti della scorta smentiscono le teorie sulla retrodatazione: ecco le prove
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Circola una narrazione secondo cui il video di Benjamin Netanyahu nel bar Sataf non sarebbe recente, ma risalirebbe al 2021 o 2024. Dopo aver smentito la teoria della generazione con l’Intelligenza Artificiale, analizziamo ora le presunte “prove” utilizzate per retrodatare il filmato, dalle scritte sui display all’uso delle mascherine della… 

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