Netanyahu al bar Sataf: perché il video non è del 2021

Dettagli visivi, date di inaugurazione e precedenti della scorta smentiscono le teorie sulla retrodatazione: ecco le prove

L’articolo Netanyahu al bar Sataf: perché il video non è del 2021 proviene da Open.

Circola una narrazione secondo cui il video di Benjamin Netanyahu nel bar Sataf non sarebbe recente, ma risalirebbe al 2021 o 2024. Dopo aver smentito la teoria della generazione con l’Intelligenza Artificiale, analizziamo ora le presunte “prove” utilizzate per retrodatare il filmato, dalle scritte sui display all’uso delle mascherine della…

Read More