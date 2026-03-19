Una narrazione priva di fondamento che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per simulare la morte del premier tra i detriti di un bombardamento
L’articolo Le foto di Netanyahu morto tra le macerie? Gli errori che svelano l’IA proviene da Open.
Circola un’immagine che ritrae il corpo di Benjamin Netanyahu recuperato dalle macerie di un edificio a seguito di un bombardamento. Si tratta infatti di un contenuto generato con l’Intelligenza artificiale, usato per sostenere una notizia completamente infondata. Per chi ha fretta L’immagine di Netanyahu ferito è falsa. Il contenuto presenta…