Netanyahu, il video delle “6 dita” e il mistero della morte: cosa c’è di vero

Dal presunto sesto dito agli artefatti di compressione, ecco perché la tesi di Netanyahu morto e sostituito dall’IA è falsa

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è davvero morto e sostituito da un sosia generato con l’Intelligenza Artificiale? Sui social circolano diverse immagini tratte da un video della sua ultima conferenza stampa, accompagnate da una presunta “prova”, ovvero che l’AI avrebbe generato le sue mani con sei dita. In realtà,…

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