RSF contro i propagandisti filorussi: «Fingono di essere giornalisti, vanno sanzionati»

L’organizzazione che tutela la libertà di stampa sostiene le sanzioni UE contro Adrien Bocquet: «Gli agenti di influenza straniera e di disinformazione devono essere smascherati»

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L’organizzazione Reporters Without Borders (RSF) ha assunto una posizione chiara e decisa contro gli organi di propaganda del Cremlino e dei loro collaboratori. Attraverso un post X, l’Ong sostiene apertamente le sanzioni UE contro il francese Adrien Bocquet, autore di bufale sulla strage di Bucha per coprire i crimini di…

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