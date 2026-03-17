Burioni e Balanzoni finalmente d’accordo? Il caso Stramezzi che spacca il fronte del dissenso

Dal ricovero in terapia intensiva alla foto al ristorante in pochi giorni. La vicenda ha aperto una frattura nel mondo del “dissenso” tra denunce di avvelenamento e documenti clinici pubblicati sui social

L’articolo Burioni e Balanzoni finalmente d’accordo? Il caso Stramezzi che spacca il fronte del dissenso proviene da Open.

Mettere d’accordo Roberto Burioni e la controversa Barbara Balanzoni sembrava impossibile, ma il caso del dottor Andrea Stramezzi pare esserci riuscito. Al centro della vicenda un “recupero lampo” giudicato da molti come “incredibile”, passando dal coma in terapia intensiva alla foto al ristorante con il figlio nel giro di pochi…

Read More