Chi sono i Guardiani del Sangue? Dal video della rivendicazione dell’attacco alla base italiana a Erbil ai tunnel segreti: tutti i dettagli
L’articolo Attacco a Erbil, la rivendicazione dei Guardiani del Sangue: il video delle milizie proviene da Open.
Dietro l’attacco alla base italiana Camp Singara di Erbil potrebbe esserci la firma delle Brigate dei Guardiani del Sangue (Guardians of Blood). La milizia sciita filo-iraniana ha rivendicato l’azione con un video che mostra il lancio di droni kamikaze Shahed contro la base USA Camp Victory e l’aeroporto internazionale di…