Iran, il giallo degli aerei “dipinti” nelle basi aeree per beffare Israele. L’analisi delle foto che circolano sui social

La perfezione di quelle immagini risultano sospette: ecco cosa abbiamo scoperto

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Circolano alcuni presunti scatti satellitari di basi militari per sostenere che l’Iran avrebbe dipinto sagome di caccia e velivoli, sul terreno delle basi aeree, per indurre gli eserciti di Israele e Stati Uniti a bombardare obiettivi fantasma. Le immagini, diventate virali nel contesto del conflitto nel Medio Oriente, sembrerebbero mostrare…

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