Pioggia di missili su Tel Aviv: cosa non torna nel video che sta facendo il giro dei social

Nonostante il realismo delle immagini, l’analisi forense dei fotogrammi rivela che si tratta di un falso generato dall’Intelligenza Artificiale (AI)
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Circola un video, rilanciato su Facebook e X, che sembra documentare l’apocalisse nel cuore di Israele. Le immagini catturano una scarica di missili che impattano tra i grattacieli di Tel Aviv, sollevando palle di fuoco e dense colonne di fumo. La clip viene presentata come la prova della rappresaglia iraniana… 

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