Nonostante il realismo delle immagini, l’analisi forense dei fotogrammi rivela che si tratta di un falso generato dall’Intelligenza Artificiale (AI)
L’articolo Pioggia di missili su Tel Aviv: cosa non torna nel video che sta facendo il giro dei social proviene da Open.
Circola un video, rilanciato su Facebook e X, che sembra documentare l’apocalisse nel cuore di Israele. Le immagini catturano una scarica di missili che impattano tra i grattacieli di Tel Aviv, sollevando palle di fuoco e dense colonne di fumo. La clip viene presentata come la prova della rappresaglia iraniana…